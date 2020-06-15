Суд поставив крапку у суперечці навколо кінотеатру «Київ»



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Будівля кінотеатру «Київ» потребує капітального ремонту

Новий орендар має продовжувати роботу кінотеатру в форматі фестивального центру столиці

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ «Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність. Про це повідомляє Департамент комунальної власності Київської міської держадміністрації.

Водночас незмінною є позиція і Департаменту культури: історична та культурна цінність кінотеатру «Київ» має бути збережена.

«Ситуація із «Києвом» упродовж довгого часу не була простою. Проте позиція і міської влади, і громадськості поділяє спільний пріоритет: новий орендар має продовжувати роботу кінотеатру в форматі фестивального центру столиці. Ми бачимо лише один сценарій майбутнього кінотеатру «Київ» – зберегти і його будівлю, і функціонал. Це локація для проведення міжнародних подій і показу сучасного українського кіно. Рішення суду є об’єктивним і справедливим – «Сінема Сіті» повністю відповідає необхідним вимогам», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Новий орендар отримав будівлю кінотеатру від попередників у занедбаному стані, але зауважив, що роботу кінотеатру буде відновлено якнайшвидше.

«Команда «Сінема Сіті» розуміє і приймає всю відповідальність за подальший розвиток кінотеатру «Київ». Ми завжди прислухались до потреб і побажань киян, тому зобов’язуємось зберегти традиції, пов’язані з кінотеатром, його концепцію та зміцнимо статус прем’єрного флагманського кіномайданчика столиці», – йдеться в повідомленні «Сінема Сіті».

Сьогодні триває погодження проєкту реставрації кінотеатру «Київ».

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурс на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення мало би збільшитися у 45 разів. Як відомо, попередній орендар сплачував 47 тис. грн на місяць за оренду приміщення кінотеатру.

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

У мережі зявилося відео, де знято, в якому стані знаходиться кінотеатр після старих орендарів.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ». Планується, що кінотеатр «Київ» буде відкрито до кінця цього року.

7 червня 2020 року під будівлею столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його закриття. Активісти вимагали від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною та провести новий конкурс, який брав би до уваги концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти.