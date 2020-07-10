Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter
В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружинаПід час акції протесту проти расизму в Нью-Йорку, активісти нанесли на проїжджій частині навпроти хмарочоса Trump Tower напис Black lives matter.
Про це повідомляє The New York Times.
В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружина.
«Коли ми вимовляємо Життя чорношкірих мають значення, немає більш американської заяви, немає більш патріотичної заяви, тому що немає Америки без чорношкірої Америки», - заявив де Блазіо.
NYC paints Black Lives Matter mural on Trump Tower's doorstep, Fifth Avenue. https://t.co/eS6DAYtDwl pic.twitter.com/SLNpUv8smA— USA TODAY (@USATODAY) July 10, 2020
Watch as workers and activists painted the words “Black Lives Matter” in front of Trump Tower in Manhattan on Thursday, joined by Mayor Bill de Blasio of New York, the city’s first lady, Chirlane McCray, and the Rev. Al Sharpton.— The New York Times (@nytimes) July 9, 2020
Read more. https://t.co/QlreLi5DQ1 pic.twitter.com/nTVpXb1iPg
New York City Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton help paint the "Black Lives Matter" mural in front of Trump Tower on Fifth Avenue. https://t.co/bLsMQaI734 pic.twitter.com/dCx2Sy0NVo— ABC News (@ABC) July 9, 2020
Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.
Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.
Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.