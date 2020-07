Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter

В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружина

Під час акції протесту проти расизму в Нью-Йорку, активісти нанесли на проїжджій частині навпроти хмарочоса Trump Tower напис Black lives matter.

Про це повідомляє The New York Times.

В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружина.

«Коли ми вимовляємо Життя чорношкірих мають значення, немає більш американської заяви, немає більш патріотичної заяви, тому що немає Америки без чорношкірої Америки», - заявив де Блазіо.

Watch as workers and activists painted the words “Black Lives Matter” in front of Trump Tower in Manhattan on Thursday, joined by Mayor Bill de Blasio of New York, the city’s first lady, Chirlane McCray, and the Rev. Al Sharpton.



