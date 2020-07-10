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    У світі

    Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter

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    Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter - Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter
    Напроти Trump Tower в Нью-Йорку нанесли напис Black lives matter
    Фото: The New York Times.

    В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружина

    Під час акції протесту проти расизму в Нью-Йорку, активісти нанесли на проїжджій частині навпроти хмарочоса Trump Tower напис Black lives matter.

    Про це повідомляє The New York Times.

    В акції проти расизму, зокрема, взяли участь мер міста Білл де Блазіо та його дружина.

    «Коли ми вимовляємо Життя чорношкірих мають значення, немає більш американської заяви, немає більш патріотичної заяви, тому що немає Америки без чорношкірої Америки», - заявив де Блазіо.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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