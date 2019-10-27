Трамп виступить з екстренним зверненням до нації
Сьогодні Дональд Трамп зробить важливу заяву
Президент США Доналд Трамп написав в Twitter, що сталося щось важливе.
Ніяких подробиць він не опублікував.
«Тільки що відбулося щось дуже важливе», - написав пан Трамп.
Як передає Reuters, офіційний представник Білого дому повідомив, що американський президент зробить важливу заяву в неділю, 27 жовтня о 9:00.
Користувачі соціальної мережі припустили, що Трамп подав у відставку.
Деякі поцікавилися, чи не була арештована кандидат в президенти 2016 року Гілларі Клінтон. Інші припустили, що Трамп порадів виходу нового альбому американського репера Каньє Уеста.
Як відомо, напередодні в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.
15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.
Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.
Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.