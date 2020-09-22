У США продається квартира з «пивних банок»



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Головною особливістю житла є те, що стіни і стеля кімнат повністю вкриті банками пива Budweiser

До вартості житла також входять «вічні» поставки пива

В американському місті Лейк-Ворт, штат Флорида продається квартира «з пивних банок».

Зазначається, що майбутні господарі, придбавши квартиру, заплатять ще й за «вічні» поставки пива.

«Квартира, площею 76 м. кв, має дві ванні кімнати і дві спальні. Розташовується вона на другому поверсі кондомініуму. Головною особливістю житла є те, що стіни і стеля кімнат повністю вкриті банками пива Budweiser», – йдеться у повідомленні.

Пивоварна компанія Anheuser-Busch зобов'язується регулярно поповнювати господареві запаси світлого пива за умови, що новий власник квартири не буде робити в ній ремонт.

Як повідомлялося 10 вересня, у Києві шахраї перепродали квартиру киянина, поки той був за кордоном.