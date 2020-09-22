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    Понад 200 тисяч американців померли від коронавірусу

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    <span>У США від коронавірусу померли понад 200 тисяч людей</span> - Понад 200 тисяч американців померли від коронавірусу
    У США від коронавірусу померли понад 200 тисяч людей

    Станом на ранок 22 вересня у США померли 204 506 осіб

    У США кількість померлих через коронавірусну хворобу перевищила 200 тисяч. Про це свідчать дані сайту Worldometers, який відстежує статистику поширення інфекції.

    Станом на ранок 22 вересня у США померли 204 506 осіб. У країні від початку пандемії зареєстрували вже понад 7 млн випадків зараження Covid-19.

    Загалом у світі коронавірусом заразилися майже 31 млн людей, із них понад 969 тисяч померли.

    Нагадаємо, що Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.

    Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.


    США інфекція коронавірус
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