Понад 200 тисяч американців померли від коронавірусу
Станом на ранок 22 вересня у США померли 204 506 осіб
У США кількість померлих через коронавірусну хворобу перевищила 200 тисяч. Про це свідчать дані сайту Worldometers, який відстежує статистику поширення інфекції.
Станом на ранок 22 вересня у США померли 204 506 осіб. У країні від початку пандемії зареєстрували вже понад 7 млн випадків зараження Covid-19.
Загалом у світі коронавірусом заразилися майже 31 млн людей, із них понад 969 тисяч померли.
Нагадаємо, що Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.
Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.
Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.