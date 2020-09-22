Вбивця Джона Леннона вибачився перед Йоко Оно



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65-річний злочинець заявив, що його вчинок був «підлим і досить моторошним»

Я вбив його, тому що він був дуже, дуже, дуже відомий, а я дуже, дуже, дуже, дуже сильно шукав слави і був егоїстом, - Марк Чепмен

Марк Чепмен, вбивця учасника групи The Beatles Джона Леннона, вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно. Про це повідомляє Sky News.

65-річний злочинець заявив, що його вчинок був «підлим і досить моторошним». Він пояснив, що вистрілив в Леннона не через те, що вважав його поганим.

«Він був сімейною людиною. Він був іконою. Я вбив його, тому що він був дуже, дуже, дуже відомий, і це єдина причина. А я дуже, дуже, дуже, дуже сильно шукав слави і був егоїстом », – сказав Чепмен.

Вбивця додав, що найгірше злочин – це злочин, скоєний відносно невинної людини.

Чепмен додав, що заслуговує смертної кари.

У серпні стало відомо , що Чепмену 11-й раз відмовили в достроковому звільненні. Раніше він просив про звільнення в 2018 році, але йому відмовили, пояснивши, що його вихід з в'язниці буде «несумісний з благополуччям і безпекою суспільства».

До відома, 8 грудня 1980 року Чепмен п'ять разів вистрілив в Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку. У музиканта потрапили чотири кулі, він помер на місці. Поліція знайшла злочинця, який сидів на тротуарі і читав «Над прірвою в житі» Джерома Селінджера, через що в США за книгою закріпилася погана слава.

Чепмена засудили до довічного ув'язнення.