Шахраї перепродали квартиру киянина, поки той був за кордоном



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Зловмисники постануть перед судом

Зловмисники підробили паспорт власника квартири та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу

Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно подружжя за фактом незаконного заволодіння квартирою киянина за підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік та жінка з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній у Дарницькому районі Києва в період, коли власник квартири перебував за кордоном, підробили його паспорт та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири нібито за 76 тис. гривень.

Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, завдавши потерпілому збитків на суму понад 500 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно шахраїв скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою недопущення подальших незаконних дій за клопотанням місцевої прокуратури на квартиру накладено арешт.

Як повідомлялося, Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді Києва нежитлові приміщення у Дарницькому районі міста площею майже 90 кв. м та вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.