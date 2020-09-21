У США померла людина, яка познайомила з Coca-Cola жителів СРСР



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Дональд Кендалл очолив PepsiCo Inc. у 1963 році у 42 роки і залишався біля керма компанії до 1986 року

Дональду Кендаллу було 99 років

Колишній CEO корпорації PepsiCo Дональд Кендалл, який познайомив з американською Coca-Cola жителів СРСР, помер у суботу у віці 99 років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сім'я Кендалла поінформувала, що він помер від природних причин.

Кендалл очолив PepsiCo Inc. у 1963 році у 42 роки і залишався біля керма компанії до 1986 року. За цей час виручка компанії зросла в 40 разів, фірма вийшла на нові ринки і серйозно потіснила затятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл брав участь у національній виставці США, що відбувалася в Москві в 1959 році, і зумів почастувати колою радянського лідера Микиту Хрущова.

У 1970-х роках CEO корпорації PepsiCo організував бартерну угоду, в рамках якої радянська горілка продавалася в США, а в Росії було налагоджено виробництво коли.

Як повідомлялося наприкінці серпня, компанія Coca-Cola оголосила про скорочення близько 4000 робочих місць в США, Канаді та Пуерто-Ріко.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року, працівники Київського технічного підрозділу 0672 заводу Coca Cola провели акцію протесту під гаслом «Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!».

27 червня, найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company щонайменше на 30 днів відмовиться від розміщення реклами в усіх соціальних мережах в зв’язку з бойкотом Facebook. Це робиться, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством.

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