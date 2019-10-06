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    У світі

    У США прокоментували зрив переговорів з Північною Кореєю

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    <p>Переговори між США та КНДР продовжаться через два тижні</p> - У США прокоментували зрив переговорів з Північною Кореєю

    Переговори між США та КНДР продовжаться через два тижні

    У Держдепі відзначили конструктивність минулої зустрічі

    Представники Держдепартаменту США висловилися щодо минулих переговорів з представника КНДР, в ході яких північнокорейська делегація перервала зустріч і покинула її.

    Дипломатична зустріч, на якій були присутні глава МЗС КНДР Кім Менг Гіль і спецпредставник з КНДР Стівен Біган, проходила в Стокгольмі.

    У Держдепі заявили, що висловлювання Гіля не відображають реального змісту переговорів, а також відзначили конструктивність минулої зустрічі.

    Уточнюється, що американські представники прийняли запрошення Швеції повернутися в країну через два тижні і продовжити переговори з північнокорейської стороною.

    Раніше стало відомо, що робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. В переговорах брали участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

    Згодом Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації.

    Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що «переговори не виправдали очікувань» КНДР.

    Раніше журнал Time написав, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.

    Швеція США ядерна зброя політика посол Північна Корея Держдепартамент США
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