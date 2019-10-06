У США прокоментували зрив переговорів з Північною Кореєю



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Переговори між США та КНДР продовжаться через два тижні

У Держдепі відзначили конструктивність минулої зустрічі

Представники Держдепартаменту США висловилися щодо минулих переговорів з представника КНДР, в ході яких північнокорейська делегація перервала зустріч і покинула її.

Дипломатична зустріч, на якій були присутні глава МЗС КНДР Кім Менг Гіль і спецпредставник з КНДР Стівен Біган, проходила в Стокгольмі.

У Держдепі заявили, що висловлювання Гіля не відображають реального змісту переговорів, а також відзначили конструктивність минулої зустрічі.

Уточнюється, що американські представники прийняли запрошення Швеції повернутися в країну через два тижні і продовжити переговори з північнокорейської стороною.

Раніше стало відомо, що робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. В переговорах брали участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

Згодом Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації.

Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що «переговори не виправдали очікувань» КНДР.

Раніше журнал Time написав, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.