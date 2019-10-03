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    У світі

    У КНДР оприлюднили подробиці тестового запуску балістичної ракети

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    <p>Випробувальний запуск балістичної ракети нового типу відбувався з борту підводного човна</p> - У КНДР оприлюднили подробиці тестового запуску балістичної ракети

    Випробувальний запуск балістичної ракети нового типу відбувався з борту підводного човна

    Фото: ЦТАК

    Про успішне випробування військові КНДР відзвітували Кім Чен Ину

    Північна Корея підтвердила, що в середу успішно провела тестовий пуск балістичної ракети нового типу з підводного човна.

    Про це в четвер повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

    «Академія національної оборони КНДР в першій половині дня 2 жовтня в акваторії Вонсанської затоки Корейського Східного моря успішно провела випробувальний запуск балістичної ракети нового типу «Пуккіксон-3» з борту підводного човна», - йдеться в повідомленні агентства.

    Відзначається, що в результаті пуску, проведеного під великим кутом, були підтверджені основні тактико-технічні показники новітньої балістичної ракети.

    Про успішне випробування було повідомлено голові Держради КНДР Кім Чен Ину.

    «Успішний випробувальний запуск балістичної ракети нового типу «Пуккіксон-3» з підводного човна, проведений на цей раз, є значним успіхом, який відкрив нову фазу в стримуванні загрози КНДР з боку зовнішніх сил і подальший розвиток самостійної військової могутності країни», - резюмує ЦТАК.

    Нагадаємо, вранці 2 жовтня Північна Корея запустила в бік Японії дві балістичні ракети. Одна з ракет впала на території японської економічної зони. Імовірно запуск ракети був здійснений з підводного човна. Через інцидент уряд Японії висловив рішучий протест КНДР.

    США відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) у бік Японії, закликавши Пхеньян утриматися від провокацій. 

    Раніше повідомлялося, що 5 жовтня повинні пройти переговори на робочому рівні між США та Північною Кореєю.

    Діалог зупинився з моменту зриву саміту в Ханої в лютому.

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея, можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, про що свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими.

    військові навчання Північна Корея Кім Чен Ин ракета озброєння
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