У КНДР оприлюднили подробиці тестового запуску балістичної ракети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випробувальний запуск балістичної ракети нового типу відбувався з борту підводного човна Фото: ЦТАК

Про успішне випробування військові КНДР відзвітували Кім Чен Ину

Північна Корея підтвердила, що в середу успішно провела тестовий пуск балістичної ракети нового типу з підводного човна.

Про це в четвер повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«Академія національної оборони КНДР в першій половині дня 2 жовтня в акваторії Вонсанської затоки Корейського Східного моря успішно провела випробувальний запуск балістичної ракети нового типу «Пуккіксон-3» з борту підводного човна», - йдеться в повідомленні агентства.

Відзначається, що в результаті пуску, проведеного під великим кутом, були підтверджені основні тактико-технічні показники новітньої балістичної ракети.

Про успішне випробування було повідомлено голові Держради КНДР Кім Чен Ину.

«Успішний випробувальний запуск балістичної ракети нового типу «Пуккіксон-3» з підводного човна, проведений на цей раз, є значним успіхом, який відкрив нову фазу в стримуванні загрози КНДР з боку зовнішніх сил і подальший розвиток самостійної військової могутності країни», - резюмує ЦТАК.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня Північна Корея запустила в бік Японії дві балістичні ракети. Одна з ракет впала на території японської економічної зони. Імовірно запуск ракети був здійснений з підводного човна. Через інцидент уряд Японії висловив рішучий протест КНДР.

США відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) у бік Японії, закликавши Пхеньян утриматися від провокацій.

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня повинні пройти переговори на робочому рівні між США та Північною Кореєю.

Діалог зупинився з моменту зриву саміту в Ханої в лютому.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея, можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, про що свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими.