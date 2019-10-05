Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації



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Зустріч у Стокгольмі проходила за зачиненими дверима Фото: Yonhap

У КНДР заявили, що «переговори не виправдали наших очікувань»

Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США з денуклеаризації не виправдали очікувань.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США.

«Переговори не виправдали наших очікувань і, врешті-решт, припинилися», - заявив Менг.

Як відомо, у суботу ввечері в Стокгольмі розпочалися переговори між США і Північною Кореєю про денуклеаризацію Корейського півострова.

Журнал Time зі свого боку, пише, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.

Раніше стало відомо, що робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. В переговорах візьмуть участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

І американський, і північнокорейський представники були помічені в Стокгольмі, проте відмовилися від спілкування з журналістами.