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    У світі

    Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації

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    <p>Зустріч у Стокгольмі проходила за зачиненими дверима</p> - Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації

    Зустріч у Стокгольмі проходила за зачиненими дверима

    Фото: Yonhap

    У КНДР заявили, що «переговори не виправдали наших очікувань»

    Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США з денуклеаризації не виправдали очікувань.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США.

    «Переговори не виправдали наших очікувань і, врешті-решт, припинилися», - заявив Менг.

    Як відомо, у суботу ввечері в Стокгольмі розпочалися переговори між США і Північною Кореєю про денуклеаризацію Корейського півострова.

    Журнал Time зі свого боку, пише, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.

    Раніше стало відомо, що робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. В переговорах візьмуть участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

    І американський, і північнокорейський представники були помічені в Стокгольмі, проте відмовилися від спілкування з журналістами.

    дипломатія США ядерна зброя Північна Корея
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