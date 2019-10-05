Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації
Зустріч у Стокгольмі проходила за зачиненими дверима
У КНДР заявили, що «переговори не виправдали наших очікувань»
Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США з денуклеаризації не виправдали очікувань.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США.
«Переговори не виправдали наших очікувань і, врешті-решт, припинилися», - заявив Менг.
Як відомо, у суботу ввечері в Стокгольмі розпочалися переговори між США і Північною Кореєю про денуклеаризацію Корейського півострова.
Журнал Time зі свого боку, пише, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.
Раніше стало відомо, що робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. В переговорах візьмуть участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.
І американський, і північнокорейський представники були помічені в Стокгольмі, проте відмовилися від спілкування з журналістами.