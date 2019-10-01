Північна Корея і США відновлять переговори



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США та КНДР відмовилися повідомити журналістам подробиці щодо майбутніх переговорів

Сторони попередньо зустрінуться 4 жовтня, а на наступний день проведуть робочі переговори

Влада Північної Кореї та США попередньо погодили дату двосторонніх переговорів.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ республіки Цой Сон Хі у вівторок, 1 жовтня.

Зазначається, що сторони попередньо зустрінуться 4 жовтня, а на наступний день проведуть робочі переговори. Ніяких подробиць про тему переговорів у повідомленні ЦТАК не наведено.

«Я сподіваюся, що переговори прискорять позитивний розвиток відносин КНДР і США», - заявив Цой Сон Хі.

Пізніше офіційний представник Держдепу Морган Ортагус підтвердила виданню The Hill, що «офіційні особи США і КНДР планують зустрітися протягом наступного тижня».

Вона також відмовилася повідомити журналістам подробиці.

Декілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не найкращий час для офіційного візиту до КНДР.

Раніше Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.