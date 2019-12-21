У США створили коктейль присвячений одному з героїв космічної саги «Зоряні війни»
Малюк Йода
До напою входять джин, сік лайма, бренді і вишні
У штаті Міннесота в одному із барів створили коктейль, який дуже схожий на героя космічної саги «Зоряні війни» – маленького Йоду. Про це повідомляє Mashable.
Згідно з повідомленням, у барі Sheridan Room у місті Міннеаполіс створили коктейль Baby Yoda, до складу якого входять джин, сік лайма, бренді і вишні. Відомо, що напій пропонують тільки за спеціальним замовленням.
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We’ve reached peak internet over here at the Sheridan Room with our #babyyoda gimlet.
Як зазначається, щоб створити вуха Йоди, використали шматочки лайма, які закріпили зубочистками, а для очей використали вишні. Одягом майбутнього джедая стала серветка, обмотана навколо ніжки келиха. У закладі попереджають, всій охочим скуштувати новинку потрібно поспішати, оскільки це тимчасова пропозиція.
Нагадаємо, Малюк Йода став героєм обкладинки журналу.