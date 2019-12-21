  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США створили коктейль присвячений одному з героїв космічної саги «Зоряні війни»

    • Розсилка
    <p>Малюк Йода</p> - У США створили коктейль присвячений одному з героїв космічної саги «Зоряні війни»

    Малюк Йода

    Фото ВВС

    До напою входять джин, сік лайма, бренді і вишні

    У штаті Міннесота в одному із барів створили коктейль, який дуже схожий на героя космічної саги «Зоряні війни» – маленького Йоду. Про це повідомляє Mashable.

    Згідно з повідомленням, у барі Sheridan Room у місті Міннеаполіс створили коктейль Baby Yoda, до складу якого входять джин, сік лайма, бренді і вишні. Відомо, що напій пропонують тільки за спеціальним замовленням.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    We’ve reached peak internet over here at the Sheridan Room with our #babyyoda gimlet.

    Публикация от The Sheridan Room (@thesheridanroom)

    Як зазначається, щоб створити вуха Йоди, використали шматочки лайма, які закріпили зубочистками, а для очей використали вишні. Одягом майбутнього джедая стала серветка, обмотана навколо ніжки келиха. У закладі попереджають, всій охочим скуштувати новинку потрібно поспішати, оскільки це тимчасова пропозиція.

    Нагадаємо, Малюк Йода став героєм обкладинки журналу.

    США кіно культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ