У США створили коктейль присвячений одному з героїв космічної саги «Зоряні війни»



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Малюк Йода Фото ВВС

До напою входять джин, сік лайма, бренді і вишні

У штаті Міннесота в одному із барів створили коктейль, який дуже схожий на героя космічної саги «Зоряні війни» – маленького Йоду. Про це повідомляє Mashable.

Згідно з повідомленням, у барі Sheridan Room у місті Міннеаполіс створили коктейль Baby Yoda, до складу якого входять джин, сік лайма, бренді і вишні. Відомо, що напій пропонують тільки за спеціальним замовленням.

Як зазначається, щоб створити вуха Йоди, використали шматочки лайма, які закріпили зубочистками, а для очей використали вишні. Одягом майбутнього джедая стала серветка, обмотана навколо ніжки келиха. У закладі попереджають, всій охочим скуштувати новинку потрібно поспішати, оскільки це тимчасова пропозиція.

Нагадаємо, Малюк Йода став героєм обкладинки журналу.