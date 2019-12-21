Коболєв про санкції США щодо «Північного потоку-2»: Найкращий передноворічний подарунок
Таким чином, він відреагував на запровадження США санкцій щодо російських газогонів
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав санкції щодо російського газопроводу «Північний потік-2» найкращим передноворічним подарунком.
Про це Коболєв написав у Facebook.
«Так виглядає найкращий передноворічний подарунок для всіх нас», – написав Коболєв.
Таким чином, він відреагував на запровадження США санкцій щодо російських газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік».
Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».
Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.
21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.