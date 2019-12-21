Коболєв про санкції США щодо «Північного потоку-2»: Найкращий передноворічний подарунок



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Таким чином, він відреагував на запровадження США санкцій щодо російських газогонів

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав санкції щодо російського газопроводу «Північний потік-2» найкращим передноворічним подарунком.

Про це Коболєв написав у Facebook.

«Так виглядає найкращий передноворічний подарунок для всіх нас», – написав Коболєв.

Таким чином, він відреагував на запровадження США санкцій щодо російських газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.