У Німеччині розкритикували санкції США проти «Північного потоку-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втручаються у наші внутрішні справи – уряді Німеччини

У Німеччині вчергове виступили проти запроваджених санкції США щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Заяви зробили заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер та зовнішньополітичний речник Соціал-демократичної партії Нільс Шмід.

«Федеральний уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони завдають удару німецьким та європейським підприємствам і втручаються у наші внутрішні справи», – заявила вранці у суботу Деммер, цитує DW.

З огляду на переговори між Україною та Росією щодо транзиту російського газу до ЄС «такі американські заходи, які передусім покликані захищати Україну, є особливо незрозумілими», вважає представниця уряду Німеччини.

«Цей односторонній крок є тягарем для двосторонніх відносин. Запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо «Північного потоку-2», натомість лише затримають її», – наголосив, своєю чергою, Шмід.

Водночас у Берліні не планують давати якусь відповідь на американські санкції. За словами координатора уряду з трансатлантичного співробітництва Петера Баєра, санкції спрямовані не проти Німеччини, а проти приватних підприємців.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.