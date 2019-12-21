«Атлантида» Валентина Васяновича отримала Гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival
Український фільм переміг на фестивалі європейського кіно
Створена за підтримки Держкіно драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головну нагороду 11-го фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival, що пройшов з 14 по 21 грудня на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції.
У програмі фестивалю було представлено більше 120 фільмів, переважно французьких прем’єр, десять з яких змагались за Гран-прі фестивалю.
Драма «Атлантида» є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм – про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і, насамперед, – у людському вимірі.
Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму виступили також Ія Мислицька та Володимир Яценко.
Кадр з фільму «Атлантида»
Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».
Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти», де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film. «Атлантида» отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю «Лістапад».
Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages.
Як повідомлялося, в Україні починаються зйомки фільму за романом «Іловайськ».