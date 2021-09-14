У США вчителька приклеїла маску на обличчя дев’ятирічному школяреві

Мама хлопчика за примусове носіння масок, але вважає, що це було занадто

Педагогиню звинувачують у приниженні дитини

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) мама закликає до відставки вчительки на заміні, яка нібито приклеїла маску до обличчя її дев’ятирічного сина після того, як він забув одягнути її на уроці. Про цей інцидент розповідає New York Post.

Інцидент стався у початковій школі Рідма в Маунтін-Едж.

З липня шкільний округ округу Кларк вимагає носити маски у школах, попри вік, статус і щеплення проти Covid-19.

Про ситуацію відомо, що учень четвертого класу, випивши води, не захотів надіти маску. Однак замість того, щоб просто попросити його знову надіти її, вчителька «підтягнула його перед класом» і «приклеїла маску до верхньої частини обличчя», заявила мати дитини, додавши, що це розсмішило однокласників. Учителька також наклала другий шар клею на верхню частину чола хлопчика.

Керівник школи пішов до класу для розслідування і, як повідомляється, побачив іншого хлопчика зі скотчем на обличчі.

Можливо, це не перший подібний випадок. Пізніше хлопець розповів мамі, що пам’ятає п’ять таких випадків і що це відбувалося з початку навчального року.

Мама постраждалого хлопчика наполягає, що це не політичне питання, оскільки вона підтримує вимогу носити маски, але вважає, що не потрібно впадати у крайнощі.

«Це божевілля. Тілесних покарань у школах не має бути», – сказала вона. Тому вчителька має понести відповідальність.

Шкільний округ Кларк опублікував заяву, у якій ідеться, що «округ знає про поодинокий інцидент і співпрацює з викладачем належними каналами».

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