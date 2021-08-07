В Україні за добу від Covid-19 померли 20 осіб, зафіксовано 1054 нових випадків зараження
Минулої доби в Україні шпиталізували 534 особи
Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 534 особи;
- летальних випадків – 20;
- одужало – 1393 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22273 особи,
- методом ІФА – 9628 осіб,
- експрес-тестами – 14940 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2258532 особи;
- одужало – 2190686 осіб;
- летальних випадків – 53085;
- проведено ПЛР-тестувань – 11509815.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 74, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 516 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 478 осіб.