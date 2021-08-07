  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу від Covid-19 померли 20 осіб, зафіксовано 1054 нових випадків зараження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби в Україні шпиталізували 534 особи - В Україні за добу від Covid-19 померли 20 осіб, зафіксовано 1054 нових випадків зараження

    Минулої доби в Україні шпиталізували 534 особи

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 534 особи;
    • летальних випадків – 20;
    • одужало – 1393 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 22273 особи,
    • методом ІФА – 9628 осіб,
    • експрес-тестами – 14940 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2258532 особи;
    • одужало – 2190686 осіб;
    • летальних випадків – 53085;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11509815.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

    229092082_1916126268550469_3738434099895253905_n

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 74, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 516 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 478 осіб.

    Читайте також: За два тижні в Україні очікується новий спалах Covid – Київська школа економіки
    Теги: хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу від Covid-19 померли 20 осіб, зафіксовано 1054 нових випадків зараження