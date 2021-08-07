В Україні за добу від Covid-19 померли 20 осіб, зафіксовано 1054 нових випадків зараження

Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 534 особи;

летальних випадків – 20;

одужало – 1393 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22273 особи,

методом ІФА – 9628 осіб,

експрес-тестами – 14940 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2258532 особи;

одужало – 2190686 осіб;

летальних випадків – 53085;

проведено ПЛР-тестувань – 11509815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 74, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 516 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 478 осіб.