В аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації

Можна вакцинуватись та одразу отримати довідку

У Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу. Про це пише МОЗ у Facebook.

Українці, які вилітають або ж прибувають в аеропорт можуть вакцинуватись в терміналі А та одразу отримати довідку 063-0 (про отримання щеплення).

У пункті вакцинацію щеплення робитимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotec.

Графік роботи на найближчий час – по 8 серпня – 17:00-22:00. Вакцинувати будуть в порядку живої черги.

З собою охочим потрібно мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Зазначається, що декларація із сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького з п'ятниці, 6 серпня, можна зробити щеплення від коронавірусу.

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