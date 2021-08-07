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    В аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації

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    В аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Можна вакцинуватись та одразу отримати довідку

    У Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу. Про це пише МОЗ у Facebook.

    Українці, які вилітають або ж прибувають в аеропорт можуть вакцинуватись в терміналі А та одразу отримати довідку 063-0 (про отримання щеплення).

    У пункті вакцинацію щеплення робитимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotec.

    Графік роботи на найближчий час – по 8 серпня – 17:00-22:00. Вакцинувати будуть в порядку живої черги.

    З собою охочим потрібно мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Зазначається, що декларація із сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

    Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.

    Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького з п'ятниці, 6 серпня, можна зробити щеплення від коронавірусу.

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    Теги: паспорт декларація українці аеропорт Facebook щеплення аналізи
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    В аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації