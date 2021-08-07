Міністр охорони здоров’я розповів, як отримати свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу

«Це свідоцтво не має бути обов’язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах» – Ляшко

«Після технічної експертизи український ковід-сертифікат повністю відповідає вимогам ЄС» – Ляшко

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 можна отримати у сімейного лікаря. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, – повідомляє Укрінформ.

«Міжнародні сертифікати (мається на увазі міжнародне свідоцтво про вакцинацію – ред.) про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря після того, як вам провели щеплення два рази вакциною проти Covid-19. У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації», – сказав Ляшко.

Він додав, що це свідоцтво не має бути обов’язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

«Не на жовтому бланку, як шукають. А роздруківка з печаткою лікаря і закладу. Все. Це міжнародний сертифікат, який визнається, оскільки він передбачений міжнародними медико-санітарними правилами», – сказав Ляшко.

Він додав, що ковідний електронний сертифікат введений ЄС додатково. Україна отримала технічне завдання до цього електронного застосунку і розробила свій.

Наразі після технічної експертизи український ковід-сертифікат повністю відповідає вимогам ЄС.

«Зараз завершується бета-тестування, дошліфовуються юридичні аспекти, і в українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо по електронному документу», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень.

Як повідомлялося, Ляшко порадив українцям, як уникнути нового локдауну.