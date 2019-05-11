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    У світі

    США і Польща зміцнять східний фланг НАТО

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    США і Польща зміцнять східний фланг НАТО

    Сторони обговорили посилення контингенту з США у Польщі

    За підсумками переговорів заступника голови міноборони США з політичних питань Джона Руда та заступника міністра національної оборони Польщі сторони змогли досягти прогресу в питанні збільшення чисельності американських солдатів на польській території. Про це повідомляє прес-служба міноборони США.

    У Пентагоні заявили, що переговори є частиною міцних відносин між двома країнами, які засновані на сприянні для процвітання та безпеки США, Польщі і всього регіону.

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    «Більш глибоке, більш спільне партнерство США і Польщі в галузі безпеки має вирішальне значення для вирішення поточних загроз і викликів безпеці», - повідомили в міноборони США.

    Також вони зазначили, що під час переговорів сторони обговорили підвищення забезпечення безпеки східного флангу НАТО за рахунок розширеної, сталої присутності сил США і можливостей у Польщі, яке зможе підтримати уряд країни.

    У міноборони США додали, що відомства обох країн будуть продовжувати спільні переговори з цього питання.

    Раніше повідомлялося, що радник Зеленського запевнив у незмінності курсу України до НАТО та війни з РФ.

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