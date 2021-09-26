У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера

Комікс буде опублікований напередодні 97-го дня народження колишнього глави держави

Нова книга коміксів розповість про життя 39-го президента США, демократа Джиммі Картера, який займав цей пост з 1977 по 1981 рік, передає Голос Америки.

Ілюстрації коміксу будуть присвячені 75-річній історії кохання Джиммі Картера і його дружини Розалін, а також шляху, який привів Картера в Білий Дім і його президентству.

«Преса прихильна лише до небагатьох президентів після закінчення терміну їхніх повноважень, але постпрезидентське життя Джиммі Картера було втіленням непохитного служіння і відданості країні, яку він любить, - розповів автор книги коміксів Майкл Фрізелл. – Його участь у благодійності доводить, що він справжній лідер у всіх сенсах цього слова».

Книга коміксів вийде в серії TidalWave, в рамках якої були випущені комікси про таких політиків, як Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш, Білл Клінтон, Рональд Рейган і Річард Ніксон.

До слова, в Ужгороді вигадали комікс «Капітан Чумакс: водій зоряної маршрутки». Презентація відбулася в Закарпатській обласній універсальній бібліотеці імені Федора Потушняка.

Автор проєкту Юлія Єгорова-Рогова розповіла, що планують видати дванадцять серій і книг коміксу на 26 мовах. Наразі переклад є восьми мовами. Малював комікс Любомир Брензович. За словами Юлії Єгорової-Рогової, до видань долучатимуться різні фахівці.