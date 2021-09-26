  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера - У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера
    У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера
    Фото: Reuters

    Комікс буде опублікований напередодні 97-го дня народження колишнього глави держави

    Нова книга коміксів розповість про життя 39-го президента США, демократа Джиммі Картера, який займав цей пост з 1977 по 1981 рік, передає Голос Америки.

    Ілюстрації коміксу будуть присвячені 75-річній історії кохання Джиммі Картера і його дружини Розалін, а також шляху, який привів Картера в Білий Дім і його президентству.

    «Преса прихильна лише до небагатьох президентів після закінчення терміну їхніх повноважень, але постпрезидентське життя Джиммі Картера було втіленням непохитного служіння і відданості країні, яку він любить, - розповів автор книги коміксів Майкл Фрізелл. – Його участь у благодійності доводить, що він справжній лідер у всіх сенсах цього слова».

    Книга коміксів вийде в серії TidalWave, в рамках якої були випущені комікси про таких політиків, як Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш, Білл Клінтон, Рональд Рейган і Річард Ніксон.

    До слова, в Ужгороді вигадали комікс «Капітан Чумакс: водій зоряної маршрутки». Презентація відбулася в Закарпатській обласній універсальній бібліотеці імені Федора Потушняка.

    Автор проєкту Юлія Єгорова-Рогова розповіла, що планують видати дванадцять серій і книг коміксу на 26 мовах. Наразі переклад є восьми мовами. Малював комікс Любомир Брензович. За словами Юлії Єгорової-Рогової, до видань долучатимуться різні фахівці.

    Теги: США книги Барак Обама Дональд Трамп водій Білл Клінтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США випустять комікс про експрезидента Джиммі Картера