Трамп назвав єдину причину, яка змусить його відмовитися від участі у виборах
Трамп має намір взяти участь в президентських виборах 2024 року
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Real America заявив, що тільки «поганий дзвінок від лікаря» може змусити його відмовитися від участі в наступних президентських виборах.
«Думаю, поганий дзвінок від лікаря або щось в цьому дусі», – відповів Трамп.
Він зазначив, що все залежить «від бога», проте він відчуває себе прекрасно і «повний ненависті до того, що зараз відбувається в країні».
Раніше Дональд Трамп передрік зникнення США через три роки. Після виборів, які відбудуться в США у 2022 (в палату представників) і 2024 (вибори президента) роках, країна перестане існувати, вважає колишній американський президент.
За словами Трампа, з моменту вступу на посаду Джо Байдена Сполучені Штати «покотилися під укіс так, як ніколи раніше».
Додамо, Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами,
Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».
Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.