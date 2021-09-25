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    Трамп назвав єдину причину, яка змусить його відмовитися від участі у виборах

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    Трамп візьме участь в президентських виборах 2024 року - Трамп назвав єдину причину, яка змусить його відмовитися від участі у виборах
    Трамп візьме участь в президентських виборах 2024 року
    Фото: Carlos Barria/Reuters

    Трамп має намір взяти участь в президентських виборах 2024 року

    Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Real America заявив, що тільки «поганий дзвінок від лікаря» може змусити його відмовитися від участі в наступних президентських виборах.

    «Думаю, поганий дзвінок від лікаря або щось в цьому дусі», – відповів Трамп.

    Він зазначив, що все залежить «від бога», проте він відчуває себе прекрасно і «повний ненависті до того, що зараз відбувається в країні».

    Раніше Дональд Трамп передрік зникнення США через три роки. Після виборів, які відбудуться в США у 2022 (в палату представників) і 2024 (вибори президента) роках, країна перестане існувати, вважає колишній американський президент.

    За словами Трампа, з моменту вступу на посаду Джо Байдена Сполучені Штати «покотилися під укіс так, як ніколи раніше».

    Додамо, Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами,

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

    Теги: США вибори Дональд Трамп президент
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    Трамп назвав єдину причину, яка змусить його відмовитися від участі у виборах