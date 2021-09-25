Російська шпигунка Бутіна отримає крісло у Держдумі

Від мандату на користь Бутіної відмовився губернатор Кіровської області

Російська шпигунка Марія Бутіна отримає мандат у Держдуму. Про це пише interfax.ru.

Від мандату на користь Бутіної відмовився губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії «Єдина Росія» Ігор Васильєв.

«Його заяву буде направлено до Центральної виборчої комісії РФ. Мандат передадуть Марії Бутіній, зареєстрованому кандидату в депутати Державної думи РФ восьмого скликання, яка йде другою в регіональному списку партії», – зазначає видання.

Раніше Бутіна стала переможцем праймеріз «Єдиної Росії» з відбору кандидатів на вибори в Держдуму від Кіровської області за партійним списком.

Нагадаємо, в 2019 році американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці.

Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США без попередження місцевої влади.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

Бутіна є прихильницею вільного носіння зброї, а також неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі, закликаючи росіян підтримати бойовиків «добровольцями, гуманітарною допомогою і всіма способами». Також вона закликала до повалення української влади.