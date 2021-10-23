У Харкові двоє осіб підчепили рідкісну хворобу через гриби

Пацієнти пов'язують свій стан із вживанням консервованих грибів, які було заготовлено в домашніх умовах

У Харкові зареєстрували два випадки ботулізму. Зараз постраждалі у важкому стані в лікарні. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

«Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано і проводиться розслідування двох випадків захворювання на ботулізм. Хворих госпіталізували в Комунальне некомерційне підприємство Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О. Шалімова з діагнозом: ботулізм, важка форма», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пацієнти пов'язують свій стан із вживанням консервованих грибів домашнього приготування.

Ботулізм – це небезпечне інфекційне захворювання, яке є наслідком вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Хвороба може призвести до смерті. Основна причина виникнення захворювання - це вживання продуктів харчування домашнього консервування (грибів, м'яса), в'яленої та копченої риби.

З метою уникнення захворювання на ботулізм необхідно дотримуватись наступних правил:

не вживати в їжу підозрілі продукти харчування;

у домашніх умовах не рекомендується консервувати гриби, м’ясо, рибу;

не купувати продукти харчування на стихійних ринках та у невідомих осіб;

не вживати продукти харчування невідомого походження та виробництва;

не вживати в їжу рибу в’ялену та сушену домашнього приготування та придбану у невідомих осіб в несанкціонованих місцях торгівлі;

при виникненні ознак захворювання на ботулізм, а саме порушення зору (двоїння предметів, відчуття туману, «сітки» перед очима), загальної слабкості, сильної сухості у роті, утруднення ковтання та осиплості голосу слід негайно звертатися за медичною допомогою.

Раніше «Главком» писав, що у Чернігівській області троє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана.