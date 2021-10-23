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    У Харкові двоє осіб підчепили рідкісну хворобу через гриби

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    Ботулізм &ndash; це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини - У Харкові двоє осіб підчепили рідкісну хворобу через гриби
    Ботулізм – це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини
    Фото з відкритих джерел

    Пацієнти пов'язують свій стан із вживанням консервованих грибів, які було заготовлено в домашніх умовах

    У Харкові зареєстрували два випадки ботулізму. Зараз постраждалі у важкому стані в лікарні. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

    «Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано і проводиться розслідування двох випадків захворювання на ботулізм. Хворих госпіталізували в Комунальне некомерційне підприємство Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О. Шалімова з діагнозом: ботулізм, важка форма», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що пацієнти пов'язують свій стан із вживанням консервованих грибів домашнього приготування.

    Ботулізм – це небезпечне інфекційне захворювання, яке є наслідком вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Хвороба може призвести до смерті. Основна причина виникнення захворювання - це вживання продуктів харчування домашнього консервування (грибів, м'яса), в'яленої та копченої риби.

    З метою уникнення захворювання на ботулізм необхідно дотримуватись наступних правил:

    • не вживати в їжу підозрілі продукти харчування;
    • у домашніх умовах не рекомендується консервувати гриби, м’ясо, рибу;
    • не купувати продукти харчування на стихійних ринках та у невідомих осіб;
    • не вживати продукти харчування невідомого походження та виробництва;
    • не вживати в їжу рибу в’ялену та сушену домашнього приготування та придбану у невідомих осіб в несанкціонованих місцях торгівлі;
    • при виникненні ознак захворювання на ботулізм, а саме порушення зору (двоїння предметів, відчуття туману, «сітки» перед очима), загальної слабкості, сильної сухості у роті, утруднення ковтання та осиплості голосу слід негайно звертатися за медичною допомогою.

    Раніше «Главком» писав, що у Чернігівській області троє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана.

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    Теги: Харків продукти лікарня розслідування харчування гриби
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    У Харкові двоє осіб підчепили рідкісну хворобу через гриби