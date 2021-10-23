Скільки коштує лікування коронавірусу у стаціонарі. Керівник львівської лікарні озвучив суми

«Ковідний пакет», що забезпечує держава, передбачає медикаменти та кисень для хворого

Загальна вартість лікування залежить від важкості перебігу хвороби, супутніх патологій, тривалості захворювання

Лікування одного пацієнта з коронавірусною хворобою у межах безоплатного для нього так званого «ковідного пакету», обходиться державі в суму від однієї до двох тисяч гривень на день. Таку цифру в інтерв’ю «Главкому» повідомив керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

Медик додав, що перебування пацієнта в реанімації коштує в кілька разів дорожче – від шести до восьми тис.

Також Любомир Рак зазначив, що 99% пацієнтів із коронавірусом мають супутні захворювання, що також може суттєво впливати на вартість лікування.

При цьому, за словами лікаря, цифру порахувати складно – все залежить від конкретної людини.

«Все залежить від того, які саме супутні захворювання має людина. Якщо є інсулінозалежні, то його пацієнти отримують так само безплатно», – пояснив Любомир Рак.

Раніше повідомлялося, що загальні витрати держави на лікування людей, що хворіють в Україні на Covid-19, упродовж вересня-жовтня поточного року складуть близько 3,5 млрд грн.

У вересні середня вартість лікування одного пацієнта від коронавірусу становила 22 тис. грн, то протягом першого місяця осені на ці потреби держава витратила 953 млн грн. За 22 дня жовтня витрати склали 1,8 млрд грн, і до кінця місяця, імовірно, зростуть до 2,5-2,7 млрд грн.

Нагадаємо, фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Також, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.