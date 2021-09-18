У США засудили до двічного 78-річного мільярдера

Роберта Дарста визнали винним у вбивстві 21-річної давності, при цьому мільярдер зізнався відразу в декількох вбивствах

У США суд засудив 78-річного мільйонера Роберта Дарста до довічного ув'язнення, визнавши його винним у ряді злочинів, повідомляє Associated Press.

Дарста визнали винним у вбивстві першого ступеня, скоєному в 2000 році. Загиблою виявилася його подруга Сюзан Берман.

Присяжні суду Лос-Анджелеса обговорювали справу протягом трьох днів і в результаті винесли звинувачувальний вердикт. Сам мільярдер на суді був відсутній, оскільки перебував на самоізоляції через Covid-19.

На допиті Дарст плутався у свідченнях. В кінці мільярдер заявив, що важко повірити в те, що він не вбивав жінку після того, як він відправив записку, де вказувалося місцезнаходження тіло вбитої жінки.

Зазначимо, що в 2015 році під час зйомок документального серіалу під назвою «Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста» чоловік випадково зізнався у скоєнні кількох вбивств, включаючи Сюзан Берман.

Чоловік пішов у ванну кімнату, забув зняти з себе мікрофон і сказав: «Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх».

Тоді ж у березні 2015 року Дарста заарештували. Мільярдера також підозрюють в причетності до зникнення його першої дружини Кетлін Дарст в 1982 році, а також у вбивстві сусіда.

При цьому Дарст заявляв, що не знає, хто вбив Сюзан Берман, а також не знає, куди поділася його дружина.

До слова, 25 червня 2021 року, колишній співробітник поліції міста Міннеаполіса (США) Дерек Шовін отримав вирок у вигляді 22,5 років ув'язнення за вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року, відео якого збурило національний рух протесту проти расизму, таким чином він уникнув довічного ув'язнення.