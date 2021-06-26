Експолісмен Дерек Шовін уникнув довічного за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда (відео)

Дерек Шовін отримав вирок у вигляді 22,5 років ув'язнення за вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда

Оголошення вироку широко висвітлювалося медіа й правозахисниками, як знаковий докір непропорційному використанню поліцією сили проти чорношкірих американців

У п'ятницю, 25 червня 2021 року, колишній співробітник поліції міста Міннеаполіса (США) Дерек Шовін отримав вирок у вигляді 22,5 років ув'язнення за вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року, відео якого збурило національний рух протесту проти расизму, передає Reuters.

Присяжні визнали Шовіна, який є білим, винним одночасно в кількох злочинах (за американською класифікацією): у ненавмисному вбивстві другого ступеня, вбивстві другого ступеня та вбивстві третього ступеня.

Оголошення вироку широко висвітлювалося медіа й правозахисниками, як знаковий докір непропорційному використанню поліцією сили проти чорношкірих американців.

Новинний сюжет CNN

Повний 4-годинний стрім судового засідання від Washington Post

Вирок Шовіну був одним із найдовших з-поміж тих, які коли-небудь висували у Сполучених Штатах колишнім співробітникам правоохоронних органів за перевищення ними своїх повноважень, заявив журналістам генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон, чия канцелярія вела справу.

Успішне завершення справ в таких випадках було рідкістю, наголосив прокурор.

«Сьогоднішній вирок не є справедливістю, але це ще один момент реальної підзвітності (силовиків - ред.) на шляху до справедливості», - заявив Еллісон біля зали суду та закликав керівників правоохоронних органів у Сполучених Штатах сприймати це як привід для реформ.

У Білому домі президент США Джо Байден, який після обрання на свою нинішню посаду вже кілька разів спілкувався з сім'єю Флойда, заявив, що вирок видається йому доречним.

Своєю чергою брат Флойда Родні та його племінник Брендон Вільямс розкритикували вирок як замалий. На їхню думку, Шовіну треба було дати довічне ув'язнення.

Як вже передавав «Главком», прокуратура вимагала якомога суворішого покарання для Дерека Шовіна.

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