В Аргентині папуга став головним свідком у справі про вбивство

Поліцейські на місці злочину почули від папуги вбитої фразу «Ні, будь ласка, відпустіть мене»

Птах запам’ятав останні слова жертви і постійно повторював їх

У місті Сан-Ісідро, що в Аргентині, папуга став головним свідком вбивства і зґвалтування жінки. 46-річну Елізабет Толедо вбили в грудні 2018 року в будинку, який вона орендувала разом із трьома чоловіками, двоє з яких є підозрюваними, пише The Sun.

Під час суду стало відомо, що поліцейські на місці злочину почули від папуги вбитої фразу «Ні, будь ласка, відпустіть мене», яку птах постійно повторював. Поліцейський вважає, що папуга запам’ятав останні слова жертви.

Сусід також нібито почув, як він сказав: «Чому ти мене б'єш?», коли один підозрюваний, який втік з дому, вдарив Толедо.

Крім свідчень папуги, які головний прокурор Бібіана Сантелла включила до матеріалів справи, результати ДНК-експертизи зіграли ключову роль у підтримці обвинувачення.

Співмешканцям жінки, 53-річному Мігелю Ролону та 65-річному Хорхе Альваресу, оголосили підозру, їм загрожує довічне ув’язнення, якщо суд визнає їх винними.

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