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    У Києві водій скутера врятував кошеня на жвавій трасі (відео)

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    Небайдужий скутерист врятував кошеня - У Києві водій скутера врятував кошеня на жвавій трасі (відео)

    Небайдужий скутерист врятував кошеня

    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Чоловік підняв тваринку з дороги і поїхав з ним в безпечне місце

    У Києві на вулиці Гетьмана водій скутера врятував маленьке кошеня на жвавій трасі. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

    Зворушливе відео зняли на вулиці Вадима Гетьмана біля повороту на вулицю Миколи Голего (район Індустріального моста).

    На жвавій трасі водій скутера, побачивши кошеня на проїжджій частині, різко загальмував. Чоловік, не роздумуючи, підняв тваринку з дороги і поїхав з ним в безпечне місце.

    «Побільше б таких добрих людей на дорозі. У Києві на Гетьмана небайдужий скутерист врятував кошеня на жвавій проїжджій частині, забравши його з собою. А яке добре діло встигли зробити Ви?», – йдеться у підписі до відеоролика.

    Нагадаємо, на Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП.

    Як повідомлялося, у центрі Києва мажори влаштували масштабну аварію.

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    Теги: ДТП Київ дороги водій тварини чоловік
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    У Києві водій скутера врятував кошеня на жвавій трасі (відео)