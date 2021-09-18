Митрополит ПЦУ зустрівся з ув’язненим у Криму журналістом

Митрополит Климент розповів про самопочуття Владислава Єсипенка

Митрополит Климент (Кущ), який є захисником арештованого окупантами в Криму журналіста-фрілансера «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка, відвідав свого підзахисного в Сімферопольському СІЗО №1. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

«Владика Климент підтримав Владислава молитвою і духовною настановою. Своєю чергою Владислав Єсипенко висловив подяку всім тим, хто його знає, підтримує і бореться за його визволення», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Єсипенко через митрополита передав вітання Олегу Сенцову, вітаючи його із завершенням робити над фільмом «Носоріг» і достойною презентацією цього фільму на Міжнародному Венеціанському кінофестивалі. Він побажав йому успіху в роботі над новим фільмом «Каїн».

«Дякую тобі, Олеже, за ту велику роботу, яку ти проводиш, щоб якомога швидше наші політв’язні змогли повернутися до дому», – сказав Єсипенко.

За словами владики Климента, стан здоров’я Єсипенка задовільний.

У середині липня в окупованому Криму оголосили обвинувальний висновок журналісту Єсипенку. Після оголошення обвинувального висновку Єсипенко заявив, що провину не визнає.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

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