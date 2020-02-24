У столиці Чехії площу біля посольства Росії перейменували на честь Нємцова



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Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину

Ідея про перейменування площі на честь російського політика була винесена на голосування мером Праги

У столиці Чехії Празі міська рада 24 лютого цього року прийняла рішення про перейменування площі біля посольства Росії на честь вбитого російського політика Бориса Нємцова.

У заяві міської влади чеської столиці зазначається, що таке «рішення є актом солідарності з російською опозицією».

«Цим жестом Прага приєднується до інших мегаполісів, які у такий спосіб вказують на важку політичну ситуацію в сучасній Росії», - йдеться у заяві.

Ідея про перейменування була винесена на голосування мером Праги Зденеком Грибом. Він підкреслив, що хотів би влаштувати церемонію відкриття площі до п'ятої річниці вбивства Бориса Нємцова 27 лютого 2020 року.

У міській раді поінформували, що перейменована площа раніше мала назву «Під каштанами». Разом з площею була змінена і офіційна адреса російської консульської установи в Чехії. Російське посольство єдина будівля, що знаходиться за новою адресою.

До слова, сквери, площі або вулиці названі на честь російського опозиційного політика є в Києві, Вільнюсі та Вашингтоні: всі вони знаходяться перед консульськими установами Росії, щоб нагадати Кремлю про нерозкрите політичне вбивство.

Як повідомлялося, майже рік тому 15 березня 2019 року у столиці України Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

Нагадаємо, 15 листопада 2018 року депутати Київради підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.