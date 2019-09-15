У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ініціатором відкриття українських шкіл у Стумбулі стало Генеральне консульство України

Наступного тижня розпочнеться навчальний рік у ще одній українській суботній школі Стамбула, що працюватиме в азійській частині міста

У столиці Туреччини Стамбулі відкрилася українська суботня школа, що працює в європейській частині міста.

Про це повідомляє на Генеральне консульство України в Стамбулі.

«Ми раді, що в школі з'явилися нові слухачі, які щиро хочуть знати рідну мову та традиції України», - повідомили в генконсульстві, на базі якого працює школа.

Наступного тижня розпочнеться навчальний рік у ще одній українській суботній школі Стамбула, що працюватиме в азійській частині міста, і незабаром - у Бурсі та Ізмірі.

Навчання в суботній школі в Анкарі розпочнеться 21 вересня.