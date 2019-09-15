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    У світі

    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа

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    Ініціатором відкриття українських шкіл у Стумбулі стало Генеральне консульство України&nbsp; - У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    Ініціатором відкриття українських шкіл у Стумбулі стало Генеральне консульство України 

    Наступного тижня розпочнеться навчальний рік у ще одній українській суботній школі Стамбула, що працюватиме в азійській частині міста

    У столиці Туреччини Стамбулі відкрилася українська суботня школа, що працює в європейській частині міста.

    Про це повідомляє на Генеральне консульство України в Стамбулі.

    «Ми раді, що в школі з'явилися нові слухачі, які щиро хочуть знати рідну мову та традиції України», - повідомили в генконсульстві, на базі якого працює школа.

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    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа
    У столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа

    Наступного тижня розпочнеться навчальний рік у ще одній українській суботній школі Стамбула, що працюватиме в азійській частині міста, і незабаром - у Бурсі та Ізмірі.

    Навчання в суботній школі в Анкарі розпочнеться 21 вересня.

     

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