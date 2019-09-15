На Вінниччині три десятки дітей отруїлися у шкільній їдальні



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Батьки отруєних дітей готові йти до суду, аби їм компенсували витрати на лікування

Усі діти занедужали після обіду у шкільній їдальні

У містечку Козятин на Вінниччині за два дні до інфекційного відділення потрапили 30 учнів однієї зі шкіл. У всіх однакові симптоми - нудота та висока температура. Годували дітей того дня кашею з курятиною. Тож попередньо лікарі підозрюють у них сальмонельоз.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Козятинська інфекційка переповнена. За дві доби з отруєнням сюди потрапило 30 дітей. Усі учні місцевої школи №2. Діагноз - поки попередній, інформує ЗМІ.

«Більше клініка сельмонельозу , але ми не можемо сказати точно, підтвердження ще немає. Аналізи в роботі», - каже завідувач інфекційним відділенням Козятинської лікарні Тетяна Петричка.

Усі діти занедужали після обіду у шкільній їдальні. У меню була каша з курячою відбивною. Грішать саме на м’ясо. В школі кажуть, курятину смажили не на їхній кухні. Вже кілька років замовляють їжу в постачальника. Той в термосах привозить вже готові обіди. Окрім дітей зле стало і офіціантам, вони теж куштували відбивні, йдеться у сюжеті.

На підприємстві, де готують шкільні обіди, уже побували інспектори.

«Недотримання технологічних інструкцій, там жах ми виявили. Тому і недотримання особистості гігієни призвела до того, що ця курятина не була якісно приготовлена, якісно прожарена», - додає заступник начальника Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан.

Директор піцерії, яка і годує 5 шкіл у Козятинському районі, визнає, що випадок неприємний. Керівник переконує, його стравами діти отруїтись не могли. Мовляв, сам ті відбивні куштував, і нічого.

«Я куштував зранку, сам їв. Стараюсь прийти зранку і спробувати ті блюда, якими харчуємо дітей», - каже директор.

Піцерії заборонили працювати 10 днів. Після того, як власник заплатить штраф і наведе лад на кухні, зможе знову годувати дітей.

«Буде безумовно оштрафований власник на десятки тисяч гривень. Протокол складається», - додають у Держпродспоживслужбі.

Натомість батьки отруєних дітей готові йти до суду, аби їм компенсували витрати на лікування. А від дирекції школи вимагатимуть розірвати угоду із цим постачальником

Як повідомлялося, цього тижня на Закарпатті у школі семеро дітей отруїлися невідомою речовиною. Троє з них перебувають у важкому стані у реанімації.