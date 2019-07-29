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    У світі

    У Судані на акції протесту розстріляли студентів

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    У Судані на акції протесту розстріляли студентів

    Снайпери відкрили вогонь по демонстрантах у місті Ель-Обейд

    У Судані під час акції протесту снайпери застрелили п'ятьох студентів.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Снайпери відкрили вогонь по демонстрантах у місті Ель-Обейд в штаті Північний Кордофан.

    «П'ять студентів загинули під час протестів в центральній частині Судану в понеділок», - заявили в Центральному комітеті суданських лікарів.

    Повідомляється також про кількох постраждалих в результаті стрілянини. Стрільців поки не ідентифікували.

    Акція проводилася з метою тиску на перехідну військову раду Судану, яка обіцяла передати владу цивільній адміністрації.

    Як відомо, 3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі міністерства оборони у столиці країни Хартумі. За даними лікарів опозиції, загинуло 60 людей.

    Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

    Нагадаємо, Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні.

    Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

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