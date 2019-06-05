Протести у Судані: кількість загиблих зросла до 60 людей
Раніше повідомлялось про 30 загиблих і 116 поранених
Про це повідомили в опозиційному Комітет лікарів Судану.
Між тим, суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу проти протестувальників.
Раніше повідомлялось про 30 загиблих і 116 поранених.
Нагадаємо, 3 червня Сили безпеки Судану відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу правління від військових цивільному уряду.
Як зазначається, для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони.
Дії суданської армії вже різко розкритикували США, Великобританія і Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.
Так само з критикою дій суданської армії виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.
Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.