Протести у Судані: кількість загиблих зросла до 60 людей

Про це повідомили в опозиційному Комітет лікарів Судану.

Між тим, суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу проти протестувальників.

Раніше повідомлялось про 30 загиблих і 116 поранених.

Нагадаємо, 3 червня Сили безпеки Судану відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу правління від військових цивільному уряду.

Як зазначається, для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони.

Дії суданської армії вже різко розкритикували США, Великобританія і Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.

Так само з критикою дій суданської армії виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.