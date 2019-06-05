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    Протести у Судані: кількість загиблих зросла до 60 людей

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    Протести у Судані: кількість загиблих зросла до 60 людей

    Раніше повідомлялось про 30 загиблих і 116 поранених

    Кількість жертв внаслідок розгону табору протестувальників в столиці Судану Хартумі зросла до щонайменше 60 людей.

    Про це повідомили в опозиційному Комітет лікарів Судану.

    Між тим, суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу проти протестувальників.

    Раніше повідомлялось про 30 загиблих і 116 поранених.

    Нагадаємо, 3 червня Сили безпеки Судану відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу правління від військових цивільному уряду.

    Як зазначається, для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони.

    Дії суданської армії вже різко розкритикували США, Великобританія і Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.

    Так само з критикою дій суданської армії виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

    Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

    ООН протест військові Судан
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