У Судані повідомили про спробу держперевороту



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Наразі владу у Судані контролює Військова рада

Спробі перевороту вдалося запобігти

У Судані сталася спроба державного перевороту. Про це в четвер повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву перехідної Військової ради країни.

У раді відзначили, що спробі перевороту вдалося запобігти.

За інформацією Sky News Arabia, до неї причетні 12 військовослужбовців. Вони затримані, їх почала допитувати Служба безпеки країни. Найближчим часом підозрюваних передадуть суду.

Як відомо, 3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі міністерства оборони у столиці країни Хартумі. За даними лікарів опозиції, загинуло 60 людей.

Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Нагадаємо, Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні.

Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.