У Судані стратять 27 правоохоронців за вбивство протестувальника



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Люди тримають портрет Ахмеда аль-Хейра під час засідання суду щодо його справи

Силовиків визнали причетними до катування та смерті вчителя під час масових протестів

Суд у суданському місті Омдурман у понеділок, 30 грудня, засудив до страти 27 силовиків. Їх визнали причетними до катування та смерті вчителя під час масових протестів проти тодішнього глави держави Омара аль-Башира. Вчителя Ахмеда аль-Хейра затримали наприкінці січня цього року. Його били і катували в приміщеннях секретної служби, на початку лютого він помер.

Про це повідомляє DW.

Поліція відкидала звинувачення у насильстві щодо затриманого, пояснивши його смерть «хворобою» та відмовившись надати будь-які деталі. Родичі загиблого повідомили, що його тіло було вкрито синцями. Суд тепер дійшов висновку, що «його смерть – це неминучий наслідок побиття та тортур».

Дотримуючись традиції, заснованій на ісламському праві, суддя дав родині Аль-Хейра можливість «пробачити» підозрюваних, що могло призвести до їхнього помилування. Але вони відмовились це зробити.

Ще низку осіб, які постали перед судом, було засуджено до ув’язнення. Головний прокурор країни Тадж аль-Сер Алі аль-Гебр, привітав цей вирок, назвавши його «перемогою». Він закликав уряд країни приєднатись до конвенції ООН проти катувань.