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    У світі

    У Хорватії колишнього прем'єра вдруге визнали винним у хабарництві

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    &nbsp;Суд засудив Іво Санадера до шести років ув'язнення - У Хорватії колишнього прем'єра вдруге визнали винним у хабарництві
     Суд засудив Іво Санадера до шести років ув'язнення

    За хабар прем'єр посприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA - ЗМІ

    Суд у Хорватії визнав колишнього прем'єрміністра країни Іво Санадера винним у корупції. Він отримав хабар від керівника угорського енергетичного концерну MOL Жальта Хернаді.

    Про це повідомило Reuters.

    Зазначається, що за хабар прем'єр сприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA. Суд засудив Санадера до шести років ув'язнення, а Хернаді — до двох років.

    Обидва обвинувачених заперечували свою провину і не були присутніми на засіданні суду. 

    Інтерпол видав міжнародний ордер на арешт Хернаді, втім Угорщина відмовилася затримувати бізнесмена.

    Вирок Санадеру за звинуваченням в отриманні хабара у 10 мільйонів євро вперше винесли у 2012 році. Тоді його засудили до 10 років в'язниці. У 2015 році судове рішення скасували через недотримання прав колишнього прем'єра. Повторний розгляд справи відбувся з врахуванням зауважень.

    ЗМІ суд хабар Інтерпол Угорщина арешт Хорватія вирок
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