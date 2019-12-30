У Хорватії колишнього прем'єра вдруге визнали винним у хабарництві



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Суд засудив Іво Санадера до шести років ув'язнення

За хабар прем'єр посприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA - ЗМІ

Суд у Хорватії визнав колишнього прем'єрміністра країни Іво Санадера винним у корупції. Він отримав хабар від керівника угорського енергетичного концерну MOL Жальта Хернаді.

Про це повідомило Reuters.

Зазначається, що за хабар прем'єр сприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA. Суд засудив Санадера до шести років ув'язнення, а Хернаді — до двох років.

Обидва обвинувачених заперечували свою провину і не були присутніми на засіданні суду.

Інтерпол видав міжнародний ордер на арешт Хернаді, втім Угорщина відмовилася затримувати бізнесмена.

Вирок Санадеру за звинуваченням в отриманні хабара у 10 мільйонів євро вперше винесли у 2012 році. Тоді його засудили до 10 років в'язниці. У 2015 році судове рішення скасували через недотримання прав колишнього прем'єра. Повторний розгляд справи відбувся з врахуванням зауважень.