У Хорватії колишнього прем'єра вдруге визнали винним у хабарництві
За хабар прем'єр посприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA - ЗМІ
Суд у Хорватії визнав колишнього прем'єрміністра країни Іво Санадера винним у корупції. Він отримав хабар від керівника угорського енергетичного концерну MOL Жальта Хернаді.
Про це повідомило Reuters.
Зазначається, що за хабар прем'єр сприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA. Суд засудив Санадера до шести років ув'язнення, а Хернаді — до двох років.
Обидва обвинувачених заперечували свою провину і не були присутніми на засіданні суду.
Інтерпол видав міжнародний ордер на арешт Хернаді, втім Угорщина відмовилася затримувати бізнесмена.
Вирок Санадеру за звинуваченням в отриманні хабара у 10 мільйонів євро вперше винесли у 2012 році. Тоді його засудили до 10 років в'язниці. У 2015 році судове рішення скасували через недотримання прав колишнього прем'єра. Повторний розгляд справи відбувся з врахуванням зауважень.