У Росії затримали нову групу «свідків Єгови»



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У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни

Слідчі разом зі співробітниками Федеральної служби безпеки провели обшуки за п'ятьма адресами, де перебували послідовники руху

У російському місті Мурманську слідчі затримали прихильників релігійного об'єднання «Свідки Єгови», діяльність якого заборонена в Росії.

Про це повідомив сайт «Север.Реалии» з посиланням на регіональне управління Слідчого комітету.

Слідчі разом зі співробітниками Федеральної служби безпеки провели обшуки за п'ятьма адресами, де перебували послідовники руху. У відомстві стверджують, що члени релігійної організації з квітня 2017 року проводили збори і поширювали релігійну літературу серед жителів Мурманська.

Порушено кримінальну справу за статтею про участь у діяльності екстремістської організації.

У грудні у Вологді було порушено аналогічну кримінальну справу стосовно 45-річного керівника і 67-річного послідовника організації «Свідки Єгови».

У Южно-Сахалінську порушили дві кримінальні справи щодо послідовників Свідків Єгови Олександра Козлітіна і Євгена Еліна.

У Пензі суд засудив до шести років колонії лідера релігійної громади Володимира Алушкіна.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».