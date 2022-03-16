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    У світі за тиждень на 17% упала кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ

    У Європі кількість нових випадків зараження коронавірусом майже не змінилась, у решті регіонів було зафіксовано падіння захворюваності - У світі за тиждень на 17% упала кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ
    У Європі кількість нових випадків зараження коронавірусом майже не змінилась, у решті регіонів було зафіксовано падіння захворюваності
    фото з відкритих джерел

    За тиждень у всьому світі було виявлено близько 11,4 млн випадків захворювання на Covid-19

    У світі за минулий тиждень впала смертність від коронавірусу на 17%, захворюваність зросла на 8%. Про це повідомляється в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    «У період з 7 до 13 березня захворюваність на коронавірус зросла в регіоні західної частини Тихого океану (на 29%) та в Африці (на 12%). У Європі кількість нових випадків зараження майже не змінилась, у решті регіонів було зафіксовано падіння захворюваності», – зазначається у повідомленні.

    Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 11,4 млн випадків захворювання на Covid-19.

    Смертність від коронавірусу збільшилася лише у регіоні західної частини моря (на 12%). У решті регіонів кількість смертей впала, зокрема, в Африці вона зменшилася на 41%, а Східному Середземномор'ї – на 49%.

    Загалом за тиждень було зафіксовано близько 43 тис. спричинених Covid-19 смертей у всьому світі.

    За весь період пандемії у світі було виявлено понад 461,6 млн випадків зараження коронавірусом та понад 6 млн смертей від наслідків захворювання.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєність тим, що війна в Україні може погіршити пандемію Covid-19.

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    Теги: ООН війна ВООЗ коронавірус
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    У світі за тиждень на 17% упала кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ