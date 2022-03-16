Японія спростила в’їзд біженцям з України

За даними видання, дозвіл на проживання в Японії мають близько 1900 українців

Уряд Японії, вслід за багатьма іншими країнами, ухвалив рішення спростити в’їзд біженцям з України, відкривши кордони навіть для тих, хто не має поручителів у вигляді родичів чи знайомих на території цієї країни. Про це повідомляє Japan Today.

«Уряд планує зважувати кожен випадок з погляду його потреб та видавати короткострокову візу для перебування у кожному конкретному випадку як виняток. Це також дозволить змінити візу на ту, яка уможливлює працевлаштування», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, дозвіл на проживання в Японії мають близько 1900 українців. При цьому спочатку умови в’їзду вимагали, щоб поручителями виступали родичі чи знайомі переселенців у Японії. На цій підставі до неділі, 13 березня, Японія прийняла 47 евакуйованих.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що в першу чергу уряд дозволить в'їзд людям, які втекли з України та мають зв’язки з тими, хто вже мешкає на території Японії. Відтепер двері будуть відчинені й для решти українців, враховуючи гуманітарну кризу, спровоковану війною.

Нагадаємо, уряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу «найбільшого сприяння» у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обмеження буде введено в рамках додаткових санкцій.

До слова, станом на вечір 15 березня вже понад 100 000 людей та організацій у Великій Британії виявили зацікавленість у забезпеченні житлом українців, які тікають від війни з Росією.