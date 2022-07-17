У Танзанії досліджують спалах загадкової смертельної хвороби

Смертельна хвороба вже вбила принаймні трьох осіб з понад десяти інфікованих

Представники охорони здоров'я Танзанії працюють з фахівцями ВООЗ над розслідуванням спалаху таємничої хвороби на півдні країни. Смертельна хвороба вже вбила принаймні трьох осіб з понад десяти інфікованих, передає ABCNews.

Головний лікар Танзанії Айфело Сіхалве повідомив, що наразі було зареєстровано загалом 13 випадків невідомої хвороби в населеному пункті Мбекеньєра в регіоні Лінді на сході африканської країни. Пацієнти демонстрували симптоми, схожі на захворювання, викликані вірусом Ебола або Марбург: лихоманка, головний біль, втома та кровотеча, особливо з носа. Однак, лабораторні дослідження виключили у цих випадках віруси Ебола та Марбург, пацієнти також не хворіли на Covid-19.

Перший випадок цієї хвороби був зареєстрований у Танзанії 5 липня. Троє з 13 пацієнтів померли від дивної хвороби. Натомість ще двоє, які були ізольовані в центрі охорони здоров’я Мбекеньєра, вже одужали та повернулися додому. Ще п'ятеро пацієнтів залишаються в ізоляції.

Міністерство охорони здоров'я Танзанії направило групу експертів до регіону Лінді для розслідування спалаху хвороби та вжиття заходів для запобігання її подальшому поширенню.

Лікарі ВООЗ у Танзанії співпрацюють з командою МОЗ цієї африканської країни для подальшого дослідження хвороби та моніторингу ситуації. Наразі немає інформації про причину цієї хвороби.

У четвер ВООЗ попередила, що Африка нині стикається зі зростаючим ризиком спалахів хвороб, спричинених зоонозними патогенами, які походять від тварин, а потім мутують і заражають людей. Згідно з новим дослідженням ООН, кількість спалахів зоонозів у регіоні за останні 10 років зросла на 63% у порівнянні з 2001–2011 роками.

У період з 2001 по 2022 рік на африканському континенті ВООЗ зареєструвала 1843 підтверджені події у сфері охорони здоров’я, з яких 30% були спалахами зоонозних захворювань. Незважаючи на те, що ці цифри зростали упродовж останніх 20 років, особливий сплеск спостерігався в 2019-2020 роках, коли зоонозні патогени становили близько 50% усіх подій у сфері охорони здоров’я. Захворювання, викликані вірусом Ебола, та інші вірусні геморагічні лихоманки становлять майже 70% спалахів, тоді як лихоманка Денге, сибірська виразка, чума, віспа мавп та низка інших захворювань становлять решту 30%.