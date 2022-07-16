Восени Гаазький суд розпочне розгляд справи про геноцид українців

Міжнародний суд ООН в Гаазі з 1 жовтня розпочне розгляд справи про геноцид Росією українців по суті

До відповідальності може бути притягнути як Росія в цілому, так і конкретні особи

1 липня Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі меморандум у справі про звинувачення Росії у геноциді українців. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

За словами Коріневича, від цієї дати Росія має три місяці свої заперечення щодо юрисдикції суду.

«Потім (після 1 жовтня – ред.) суд може переходити до вирішення справи по суті», – зазначив представник МЗС.

Він зазначив, що за цією справою Україна може притягти до відповідальності як конкретних осіб, які будуть визнані винними у геноциді, так і Росію як державу.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Також український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.