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    Політика

    Восени Гаазький суд розпочне розгляд справи про геноцид українців

    Міжнародний суд ООН в Гаазі з 1 жовтня розпочне розгляд справи про геноцид Росією українців по суті - Восени Гаазький суд розпочне розгляд справи про геноцид українців
    Міжнародний суд ООН в Гаазі з 1 жовтня розпочне розгляд справи про геноцид Росією українців по суті
    фото: УНІАН

    До відповідальності може бути притягнути як Росія в цілому, так і конкретні особи

    1 липня Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі меморандум у справі про звинувачення Росії у геноциді українців. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

    За словами Коріневича, від цієї дати Росія має три місяці свої заперечення щодо юрисдикції суду.

    «Потім (після 1 жовтня – ред.) суд може переходити до вирішення справи по суті», – зазначив представник МЗС.

    Він зазначив, що за цією справою Україна може притягти до відповідальності як конкретних осіб, які будуть визнані винними у геноциді, так і Росію як державу.

    Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Також український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти суд геноцид ООН війна Україна Міжнародний суд ООН окупація #stoprussia
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    Восени Гаазький суд розпочне розгляд справи про геноцид українців