Україна в ООН: Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину по всій країні

Зруйновано або пошкоджено 136 споруд, що належать християнським громадам, чотири – мусульманським, шість – юдейським

Російські загарбники обстрілами цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини по всій Україні – від Луганщини до Львівщини. Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН, присвяченій цьому питанню, повідомляє Укрінформ.

«Уся культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, нині зазнає нападів і має бути захищена для всього людства», – сказала вона, виступаючи в режимі онлайн–конференції.

За її словами, з 453 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів культури, перевірених співробітниками міністерства, 128 мають статус пам’яток, 147 є культовими спорудами, 33 – музеї та заповідники, 59 – культурні центри, театри та кінотеатри, 40 – бібліотеки.

Зруйновано або пошкоджено 136 споруд, що належать християнським громадам, чотири – мусульманським, шість – юдейським.

Чуєва нагадала, що деякі напади росії були спрямовані безпосередньо на знищення об’єктів культури, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчого музею в Іванкові на Київщині.

Пошкодження та руйнування, вчинені внаслідок ракетних ударів, бомбардувань і артилерійських обстрілів, зафіксовані в 15 областях, що охоплюють усю територію України – від Луганської та Донецької областей до Львівщини.

Деякі музейні колекції, як, наприклад, у Маріуполі та Мелітополі, були викрадені й вивезені загарбниками, додала заступниця міністра.

У Радбезі ООН у п’ятницю відбулася неформальна зустріч на тему «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України», організована постпредствами Албанії, яка головує у липні в РБ, у співпраці з делегаціями України та Польщі.

Джерело: Укрінформ