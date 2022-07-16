Україна в ООН: Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину по всій країні
Зруйновано або пошкоджено 136 споруд, що належать християнським громадам, чотири – мусульманським, шість – юдейським
«Уся культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, нині зазнає нападів і має бути захищена для всього людства», – сказала вона, виступаючи в режимі онлайн–конференції.
За її словами, з 453 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів культури, перевірених співробітниками міністерства, 128 мають статус пам’яток, 147 є культовими спорудами, 33 – музеї та заповідники, 59 – культурні центри, театри та кінотеатри, 40 – бібліотеки.
Зруйновано або пошкоджено 136 споруд, що належать християнським громадам, чотири – мусульманським, шість – юдейським.
Чуєва нагадала, що деякі напади росії були спрямовані безпосередньо на знищення об’єктів культури, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчого музею в Іванкові на Київщині.
Пошкодження та руйнування, вчинені внаслідок ракетних ударів, бомбардувань і артилерійських обстрілів, зафіксовані в 15 областях, що охоплюють усю територію України – від Луганської та Донецької областей до Львівщини.
Деякі музейні колекції, як, наприклад, у Маріуполі та Мелітополі, були викрадені й вивезені загарбниками, додала заступниця міністра.
У Радбезі ООН у п’ятницю відбулася неформальна зустріч на тему «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України», організована постпредствами Албанії, яка головує у липні в РБ, у співпраці з делегаціями України та Польщі.
Джерело: Укрінформ