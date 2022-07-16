  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
  4. Росія ставить світ перед вибором: або вона, або всі інші
рус
    Думки вголос

    Росія ставить світ перед вибором: або вона, або всі інші

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін готовий поставити під питання всю структуру світової безпеки - Росія ставить світ перед вибором: або вона, або всі інші
    Путін готовий поставити під питання всю структуру світової безпеки
    фото з відкритих джерел

    Абсолютно всі росіяни вже програли, незалежно від їх політичних симпатій

    Мовою оригіналу

    Когда в России начинали эту войну, очевидно, исходили из перспективы «Есть Россия нет Украины».

    Но никак не от обратного – «Есть Украина нет России». А все может быть.

    РФ ведёт войну на уничтожение, не оставляя выбора ни другим, ни себе. В итоге, делая несовместимым своё существование со всем цивилизованным миром. Во всяком случае в том формате, в котором живет вся страна. В уничижительном формате. Государства-террориста, где война это единственная идеология.

    Есть футбольный матч. Он длится 90 минут.

    А есть действительно метафизическая битва между Украиной и Россией (как протоимперией, мыслящей себя практиками из позапрошлых веков). Она длится уже больше 800 лет.

    Считаю, что этот футбольный матч подходит к концу. Все замены сделаны, условно говоря. Август и сентябрь как подготовка к «зимней фазе» войны, прогнозировано, будут горячими. Возможно, апогей. Нас ждёт либо серия пенальти, либо гол в добавленное время.

    Но метафизически Украина уже выиграла. Украина видит себя как государство. И украинцы видят себя как народ и граждане. Мы смотрим в будущее.

    А Россия живет прошлым, и что самое парадоксальное – взяла все самое худшее, в итоге, от разных эпох, обнулив тем самым те выигрышные позиции, которые достались в наследство (постоянное членство в СБ ООН, например, которое выглядит теперь как абсурд).

    При этом настоящие русские, которые безусловно есть, проиграли в обоих случаях. Они прекрасно понимают, что им как гражданам РФ п**дец. Уже наступил. Карма изрезана/испорчена на 100 лет наперед. Внутри России победила шариковщина. А от потомков шариковых толку не будет. Его априори не может быть. По факту.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ООН війна українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія ставить світ перед вибором: або вона, або всі інші