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    У Тайвані знайшли двоголову змію (фото)

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    Тайванські школярі знайшли двоголову змію&nbsp; - У Тайвані знайшли двоголову змію (фото)
    Тайванські школярі знайшли двоголову змію 
    Фото taiwanenglishnews.com

    Виявленого вовкозуба зловили і передали вченим

    У Тайвані школярі виявили у своєму навчальному закладі дивовижну тварину - змію з двома головами. Про це повідомляє Taiwan English News.

    Вовкозуба знайшли учні початкової школи Дайоу в сільському селищі Чжунпу вранці 13 вересня. Зазначається, що рептилія була в одному з кампусів.

    Директор за допомогою мітли загнав двоголову змію у відро, після чого адміністрація навчального закладу звернулася до окружного департаменту сільського господарства, який направив до них змієлова.

    Керівник школи стверджує, що не злякався змії, оскільки вже багато років працює в сільських і гірських районах, де їх досить багато.

    Фахівці вирішили передати рідкісну змію вченим.

    Варто зазначити, що на чорному ринку вартість такої змії може сягати 1 млн тайваньських доларів (близько 960 тис.гривень).

    Формозькі вовкозуби (Lycodon ruhstrati) – неотруйні змії, що мешкають в Тайвані, на сході і півдні Китаї, а також на півночі В'єтнаму.

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    Теги: тварини Тайвань учні школярі
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    У Тайвані знайшли двоголову змію (фото)