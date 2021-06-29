У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія
Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування
У МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.
За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.
Саме тому у МОЗ вирішили нагадати, що потрібно знати про змій та першу медичну допомогу, щоб захиститися.
Плазуни зазвичай активні з квітня до жовтня і найбільш активні в період розмноження в квітні-травні та восени. Водночас влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.
Як захиститися від укусу змії
Якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, у МОЗ радять одягнутись відповідно: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.
Також слід перевірити місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по пеньку, поваленому стовбурі дерева чи каменю, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів.
Що робити, якщо змія все ж вкусила
Найкраще, що ви можете зробити, це негайно звернутись за допомогою до медичного закладу. Лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. І лише там є протиотрута, яку за потреби можуть використати. Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.
Як негайно допомогти людині, яку вкусила змія:
- забезпечте спокій та мінімум рухів потерпілого;
- давайте пити багато рідини;
- при укусах в область кінцівки зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);
- за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;
- продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов'язку.
Що не треба робити в жодному разі:
- розрізати рану і висмоктувати отруту;
- припікати рану;
- обробляти рану додатково;
- накладати джгут.