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    У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія

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    У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія - У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія
    У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія
    Фото з відкритих джерел

    Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування

    У МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

    Саме тому у МОЗ вирішили нагадати, що потрібно знати про змій та першу медичну допомогу, щоб захиститися.

    Плазуни зазвичай активні з квітня до жовтня і найбільш активні в період розмноження в квітні-травні та восени. Водночас влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

    Як захиститися від укусу змії

    Якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, у МОЗ радять одягнутись відповідно: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.

    Також слід перевірити місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по пеньку, поваленому стовбурі дерева чи каменю, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів.

    Що робити, якщо змія все ж вкусила

    Найкраще, що ви можете зробити, це негайно звернутись за допомогою до медичного закладу. Лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. І лише там є протиотрута, яку за потреби можуть використати. Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.

    Як негайно допомогти людині, яку вкусила змія:

    • забезпечте спокій та мінімум рухів потерпілого;
    • давайте пити багато рідини;
    • при укусах в область кінцівки зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);
    • за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;
    • продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов'язку.

    Що не треба робити в жодному разі:

    • розрізати рану і висмоктувати отруту;
    • припікати рану;
    • обробляти рану додатково;
    • накладати джгут.
    Теги: лікар ліс час
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    У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія