У МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія

Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування

У МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Саме тому у МОЗ вирішили нагадати, що потрібно знати про змій та першу медичну допомогу, щоб захиститися.

Плазуни зазвичай активні з квітня до жовтня і найбільш активні в період розмноження в квітні-травні та восени. Водночас влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

Як захиститися від укусу змії

Якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, у МОЗ радять одягнутись відповідно: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.

Також слід перевірити місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по пеньку, поваленому стовбурі дерева чи каменю, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів.

Що робити, якщо змія все ж вкусила

Найкраще, що ви можете зробити, це негайно звернутись за допомогою до медичного закладу. Лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. І лише там є протиотрута, яку за потреби можуть використати. Якщо ви пам'ятатимете, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.

Як негайно допомогти людині, яку вкусила змія:

забезпечте спокій та мінімум рухів потерпілого;

давайте пити багато рідини;

при укусах в область кінцівки зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);

за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;

продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов'язку.

Що не треба робити в жодному разі: