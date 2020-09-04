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    Ворони і стадо диких свиней врятували кобру під час сутички з мангустом (відео)

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    Ворони і стадо диких свиней врятували кобру під час сутички з мангустом (відео)

    У тваринному світі утворилася чудернацька коаліція

    Офіцер індійської лісової служби Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опублікував в своєму акаунті в Twitter запис, на якому видно, як розлючений мангуст і кобра вступають у запеклу сутичку на брудній дорозі.

    Ворони, які літали поруч, почали голосно каркати. Несподівано на допомогу кобрі приходить дика свиня, до якої незабаром приєднується ціле стадо її родичів і група ворон. Спочатку мангуст не здається і намагається вбити змію, але через кілька секунд йому доводиться відступити.

    Відео стало вірусним і отримало безліч коментарів від користувачів соцмереж. Багато з них не повірили своїм очам.

    тварини
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