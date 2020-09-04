Ворони і стадо диких свиней врятували кобру під час сутички з мангустом (відео)



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Офіцер індійської лісової служби Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опублікував в своєму акаунті в Twitter запис, на якому видно, як розлючений мангуст і кобра вступають у запеклу сутичку на брудній дорозі.

Even Cobra has friends



Who was right & who was wrong in this nature’s play of things in denying the mongoose a good lunch?



Source: ⁦@vijaypTOI⁩ pic.twitter.com/Khn3a4wl0F — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 2, 2020

Ворони, які літали поруч, почали голосно каркати. Несподівано на допомогу кобрі приходить дика свиня, до якої незабаром приєднується ціле стадо її родичів і група ворон. Спочатку мангуст не здається і намагається вбити змію, але через кілька секунд йому доводиться відступити.

Відео стало вірусним і отримало безліч коментарів від користувачів соцмереж. Багато з них не повірили своїм очам.