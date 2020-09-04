Ворони і стадо диких свиней врятували кобру під час сутички з мангустом (відео)
У тваринному світі утворилася чудернацька коаліція
Офіцер індійської лісової служби Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опублікував в своєму акаунті в Twitter запис, на якому видно, як розлючений мангуст і кобра вступають у запеклу сутичку на брудній дорозі.
Even Cobra has friends— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 2, 2020
Who was right & who was wrong in this nature’s play of things in denying the mongoose a good lunch?
Source: @vijaypTOI pic.twitter.com/Khn3a4wl0F
Ворони, які літали поруч, почали голосно каркати. Несподівано на допомогу кобрі приходить дика свиня, до якої незабаром приєднується ціле стадо її родичів і група ворон. Спочатку мангуст не здається і намагається вбити змію, але через кілька секунд йому доводиться відступити.
Відео стало вірусним і отримало безліч коментарів від користувачів соцмереж. Багато з них не повірили своїм очам.