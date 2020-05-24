У Тюрінгії планують відмовитися від захисних масок



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Планується розпустити антикризовий штаб і замінити його системою оповіщення

Деталі відмови від обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання

Тюрінгія стала першою землею у Німеччині, яка планує з шостого червня скасувати обов’язок носити захисну маску та вимоги з дотримання мінімальної дистанції.

Про це повідомляє DW.

«Про плани скасувати обов’язкове носіння захисних масок, дотримання мінімальної дистанції та обмеження контактів з іншими повідомив прем’єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пресслужбі земельного уряду Тюрингії повідомили, що деталі відмови від цих обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання. Крім того, планується розпустити антикризовий штаб і замінити його системою оповіщення, контроль над якою візьме на себе земельне міністерство охорони здоров’я. Заміну загальнонаціональних директив на місцеві заходи планують орієнтувати на показник нових випадків заражень на 100 тисяч осіб.

За даними земельної влади, найактуальніший показник інфікування в Тюрингії становив 5,8 на 100 тисяч жителів упродовж одного тижня. У цілому в цій східній німецькій землі було підтверджено понад 2,8 тисячі заражень коронавірусом, а 151 особа померла від такої інфекції або маючи її. Число пацієнтів, які натепер одужали, оцінюється в понад 2,4 тисячі.

Нагадаємо, понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів – у важкому стані.